Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor berabere kaldı. 6 golün olduğu maç sonrası yaşananlar gündem olurken Kayserispor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HAYAT ŞAŞIRTIR HEP ZATEN"

Kayserispor'dan maç sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda "Hayat şaşırtır hep zaten" ifadesine yer verildi.