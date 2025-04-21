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Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım

Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor 3-3 berabere kaldı. Kayserispor'dan maç sonrası dikkat çeken bir paylaşım yapıldı ve "Hayat şaşırtır hep zaten" ifadesi kullanıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor berabere kaldı. 6 golün olduğu maç sonrası yaşananlar gündem olurken Kayserispor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HAYAT ŞAŞIRTIR HEP ZATEN"

Kayserispor'dan maç sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda "Hayat şaşırtır hep zaten" ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Allah şaşırtmasın , gerisini boşver…

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