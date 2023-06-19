Fenerbahçe macerası başlamadan bitti! Sergen Yalçın'ın yeni durağı Azerbaycan

Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile her konuda anlaştı. Adı Fenerbahçe ile anılan deneyimli hocanın 2 gün içerisinde yeni takımına resmen imzayı atması bekleniyor.

Ali Koç'un "Türk hoca ile çalışacağız" açıklamasının ardından adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

NEFTÇİ BAKÜ, SERGEN YALÇIN İLE HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDI

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'den Elçin Cafarov'un haberine göre; Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile yıllık maaş konusunda da anlaşmaya vardı. Resmi imzalar 2 gün içerisine atılacak.

GÖRKEMLİ BİR TÖREN DÜZENLENECEK

Azerbaycan'ın en başarılı takımlarından biri olan Neftçi Bakü, 9 kez lig şampiyonu oldu. Sergen Yalçın ile resmi imzaların atılmasının ardından Neftçi Bakü, deneyimli hoca için görkemli bir tören düzenleyecek.