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Fenerbahçe, Lyon'a Karşı 5 Değişiklikle Çıktı

Fenerbahçe, Lyon'a Karşı 5 Değişiklikle Çıktı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşırken, teknik direktör Jose Mourinho, son maçtaki kadrosundan 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Futbolcular, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Adana Demirspor maçı 11'ine göre Lyon karşısında 5 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Fransa temsilcisi Lyon ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Adana Demirspor maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti. Kart cezalısı Mert Müldür ile UEFA listesinde olmayan Levent Mercan ile Filip Kostic'in yerine savunmada Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek görev aldı. Sofyan Amrabat formasına kavuşurken, Oğuz Aydın'ın yerine sağ kanatta Bright Osayi Samuel, hücumda ise Edin Dzeko'nun yerine Dusan Tadic sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart görerek cezalı durumda olan Mert Müldür kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; "İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Hakan Yandaş, Zeki Dursun, Şükür Toğrak, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yiğit Emir Ekiz ve Allan Saint-Maximin ise yedek başladı.

Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler unutulmadı

Fenerbahçeli futbolcular, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri unutmadı. Futbolcular ısınmaya 'Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun' yazılı pankartla sahaya çıkarken, giydikleri siyah tişörtte de İngilizce olarak 'Ülkemize ve kulübümüze başsağlığı dileriz' yazısı yer aldı. Tribünler futbolcuları tek tek destek için çağırırken, yumruk şov yapılmadı. Karşılaşmanın başlama vuruşu öncesi ise iki takımın futbolcuları ve hakemler orta yuvarlakta 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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