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Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshedecek

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Luan Peres ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ülkesinden 3 takımla görüşen Brezilyalı futbolcunun transferine kolaylık sağlamak için sözleşmesini feshedecek.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği futbolculardan olan Luan Peres'i takımdan gönderiyor.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Mourinho'nun planları arasında yer almayan Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Santos, Vasco ve Corinthians ile görüşüyor. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacının bu 3 takımdan birine imza atması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fenerbahçe'nin Luan Peres'in takımdan ayrılışına kolaylık sağlamak için 2025 yılına kadar olan sözleşmesini feshedeceği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshedecek

FENERBAHÇE KARİYERİ

Brezilyalı futbolcu, 2022 yazında yaklaşık 5.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sık sık sakatlıklarla boğuşan Luan Peres, sarı-lacivertli formayı 23 maçta giydi ve bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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