Fenerbahçe, Löw defterini açılmamak üzere kapadı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek - Haberler

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Fenerbahçe, Löw defterini açılmamak üzere kapadı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında ismi en çok öne çıkan Joachim Löw'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi. Elindeki seçenekleri iki isme kadar düşüren Fenerbahçe'yi, yeni sezonda Portekizli hoca Jorge Jesus ya da İsmail Kartal çalıştıracak.

Fenerbahçe, yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı dünyaca ünlü Joachim Löw'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Sarı-lacivertlilerin masasında artık yalnızca iki hocanın ismi kaldı.

Fenerbahçe, Löw defterini açılmamak üzere kapadı! Takımın başına iki hocadan biri geçecekJoachim Löw

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TRT Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin teknik direktör konusundaki çalışmalarını değerlendiren gazeteci Barış Yurduseven yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Joachim Löw'den vazgeçti. Hedef yabancı olursa Jorge Jesus, yerli olursa İsmail Kartal." dedi.

Fenerbahçe, Löw defterini açılmamak üzere kapadı! Takımın başına iki hocadan biri geçecekJorge Jesus

Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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