Fenerbahçe, Löw defterini açılmamak üzere kapadı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında ismi en çok öne çıkan Joachim Löw'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi. Elindeki seçenekleri iki isme kadar düşüren Fenerbahçe'yi, yeni sezonda Portekizli hoca Jorge Jesus ya da İsmail Kartal çalıştıracak.
Fenerbahçe, yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı dünyaca ünlü Joachim Löw'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Sarı-lacivertlilerin masasında artık yalnızca iki hocanın ismi kaldı.
İSMAİL KARTAL İLE YOLA DEVAM EDİLEBİLİR
TRT Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin teknik direktör konusundaki çalışmalarını değerlendiren gazeteci Barış Yurduseven yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Joachim Löw'den vazgeçti. Hedef yabancı olursa Jorge Jesus, yerli olursa İsmail Kartal." dedi.
Haberler.com - Spor