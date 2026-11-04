Fenerbahçe Liverpool'u 3-2 yendi, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahasında kazandı

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FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe puanını 5'e yükseltirken, Liverpool 9 puanda kaldı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 20.45'te başlayan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Turpin yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Fenerbahçe, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Lukaku" ilk 11'iyle çıktı. Konuk Liverpool ise "Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

3'üncü dakikada Liverpool etkili geldi. Sol kenardan Ngumoha'nın ceza sahasına gönderdiği topta, Skriniar uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Munoz'da kaldı. Munoz'un ceza sahası içi sağ bölgesinden yaptığı vuruş Barcola'dan sekerek tekrar önünde kaldı. Munoz sağ ayağıyla sert vurdu, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21'inci dakikada Liverpool gole yaklaştı. Szoboszlai'nin sağ kanattaki Gomez'e gönderdiği topta Gomez bekletmeden ceza sahası içerisine sert ortaladı. Gomez'in ortasında Barcola'nın kale sahasında yaptığı vuruş kaleye paralel geçti.

24'üncü dakikada Liverpool öne geçti. Üst üste ataklar yapan Liverpool'da Szoboszlai ceza sahasına yüksek gönderdi. Brown'nun arka direkte uzaklaştırdığı top ceza sahası üzerinde Nyoni'de kaldı. Nyoni'nin şutunda meşin yuvarlak Oppong'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

Fenerbahçe 26'ncı dakikada beraberliğe yaklaştı. Kante rakip sahaya taşıdığı pozisyonda sol kanattan bindiren Brown'a gönderdi. Brown'nun bekletmeden yaptığı sert ortasına tekte vuruş yapan İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı üst direğe nişanladı.

Fenerbahçe 29'uncu dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mason Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kaleci Alisson'unun tersinde kaldı ve ağlarla buluştu: 1-1.

44'üncü dakikada Fenerbahçe üstünlük şansı yakaladı. İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topu Lukaku'ya gönderdi. Rakibiyle olan mücadeleden galip çıkan Lukaku topu sol kanattaki Greenwood'un koşu yoluna gönderdi. Topla buluşan Greenwood rakip ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı, file bekçisi Alisson topu kornere çeldi. İlk yarı 1-1'lik skorla noktalandı.

55'inci dakikada Liverpool gole yaklaştı. İkinci yarıya etkili başlayan Liverpool paslaşarak oyun kurdu ve sol kanatta topla buluşan Barcola süratle ceza sahasına girdi. Barcola, sağ ayağıyla yakın köşeye sert vurdu, kaleci Ederson başarıyla kornere çeldi.

Fenerbahçe 59'uncu dakikada kaleyi yokladı. İrfan Can Kahveci'nin sol kanada havadan Brown'a yönlendirdiği topta rakip stoper uzaklaştırmak istedi fakat Brown'ın önünde kaldı. Archie Brown'nun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Alisson topu çeldi.

Liverpool 69'uncu dakikada öne geçti. Tsimikas'ın sol kanatta çizgiye gönderdiği topa hareketlenen Gakpo, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Isak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'un tüm çabalarına rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

Fenerbahçe 72'nci dakikada bulduğu korneri paslaşarak kullandı. Kante'nin ceza sahasına gönderdiği yüksek topta Liverpool defansı topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Arka direkte önünde bulduğu meşin yuvarlağı boş ağlarla buluşturan Archie Brown eşitliği sağladı: 2-2.

Fenerbahçe 79'uncu dakikada bulduğu golle öne geçti. Brown'un uzun kullandığı taç atışında Skriniar göğsüyle kontrol ettiği topu tekrar Brown'a oynadı. Brown'un kale alanına havalandırdığı yüksek topta kafa vuruşunu yapan Vedat Muriqi, kaleci Alisson'u mağlup ederek takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-2.

Bu sonuçla karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrılırken, Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı