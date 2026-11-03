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Fenerbahçe, Liverpool ile ilk maçında 25. kez İngiliz takımıyla karşılaşacak

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Liverpool'u ağırlayacağı maçla İngiliz takımlarına karşı 25. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekipleriyle oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet alırken Liverpool ile ilk kez karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Liverpool'u ağırlayacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 25. maçına çıkacak.

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 24 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 14 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 24 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 48 gol gördü.

Fenerbahçe, ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City'yle eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

1977-1978 sezonunda Aston Villa'yla o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertli takım, her iki maçı da kaybederek elendi. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı.

Manchester United deplasmanında tarihi galibiyet

1996-1997 sezonunda Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, tarihi bir galibiyete imza attı.

Rakibi karşısında sahasındaki ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda ise kazanan taraf oldu. Elvir Bolic'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Manchester United'ın Avrupa kupalarında sahasındaki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitiren takım oldu.

Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda Uefa Şampiyonlar Ligi'nde tekrar Manchester United'la eşleşti. Gruptaki maçı deplasmanda 6-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Tuncay Şanlı'nın "hat-trick" performansıyla 3-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye çeyrek finalde elendi

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı performansına imza attı.

Söz konusu sezonda gruptan çıktıktan sonra İspanyol ekibi Sevilla'yı penaltı atışlarıyla geçerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, bu turda İngiliz Chelsea'yle karşı karşıya geldi. Sahasında rakibini 2-1 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda Uefa Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Arsenal'a sahasında 5-2 mağlup olurken deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde bir kez daha Arsenal'la karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçı sahasında 3-0, ikinci maçı ise deplasmanda 2-0 kaybetti.

Sarı-lacivertliler, son olarak bu sezon lig aşamasında karşılaştığı Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

Liverpool ile ilk randevu

Tarihinde daha önce birçok İngiliz takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, Liverpool ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, daha önce İngiliz takımlarından Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Chelsea ve Nottingham Forest ile mücadele etmişti.

İngilizlerle son randevu kötü bitti

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla oynadığı son müsabakada büyük hayal kırıklığına uğradı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA
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