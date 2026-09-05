Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 yenildi

Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, ezeli rakibine karşı 2 maç sonra yenilgi yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği derbiyi 2-1'lik skorla kaybetti. Geçtiğimiz sezon ezeli rakibine karşı ligde oynadığı 2 maçtan da galip ayrılan Kanarya, bugün aldığı mağlubiyetle birlikte serisi de sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı