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Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 yenildi

Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 yenildi
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği derbide galibiyeti kaçırdı; ezeli rakibine karşı 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, ezeli rakibine karşı 2 maç sonra yenilgi yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği derbiyi 2-1'lik skorla kaybetti. Geçtiğimiz sezon ezeli rakibine karşı ligde oynadığı 2 maçtan da galip ayrılan Kanarya, bugün aldığı mağlubiyetle birlikte serisi de sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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