Fenerbahçe, Lazio ile Hazırlık Maçında Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Lazio ile Hazırlık Maçında Karşılaşıyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yarın Lazio ile dostluk maçı oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampının ardından İstanbul’a dönerek çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampının ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 6. hazırlık maçında yarın saat 20.30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yaparken, mücadele 2-2 sona erdi. Portekiz'de ise 4 müsabaka oynadı; Portimonense'yi 2-1, Uniae Leiria'yı 2-0, Al Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Kanarya, Eusebio Cup'ta ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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