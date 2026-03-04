Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0 kazandı.

FENERBAHÇE 4 GOLLE KAZANDI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anthony Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a çıkaran Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın arkasında grubu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Gaziantep FK ise 6 puanda kalarak organizasyona veda etti.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Fenerbahçe, ligde sıradaki maçında Samsunspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eedecek.