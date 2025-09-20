Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulu

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda konuşan başkan adayı Sadettin Saran, camiada değişime ihtiyaç olduğunu belirterek birlik ve beraberliğe dikkati çekti.

Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda konuşmacıların ardından sahneye çıkan başkan adayı Saran, sözlerine Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Mevcut yönetim lehine konuşma yapanlara dikkati çeken Sadettin Saran, "Kendilerine yapanlara katkı yapmak isterim. Bundan 1,5 yıl önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz, hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum? Ben Fikret Seçen'le Zekeriya Öz'e Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz. Bunun en açık tabirle samimiyetsizlik ve iki yüzlülük olduğunu söylüyorum. Değerli Fenerbahçelileri sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum çünkü sizin bahaneleriniz bitmiyor." ifadelerini kullandı.

"Kendime ve sizlere söz verdiğim için yola çıktım"

Fenerbahçe'nin yarın tarihi bir seçime gideceğini dile getiren Saran, sandıktan birlik ve beraberliğin çıkmasını istediğini söyledi.

Camianın birbiriyle değil rakiplerle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Saran, "Öncelikle Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Camianın yaşadığı mutsuzluk ve umutsuzluğa seyirci kalmadılar, bizim yanımızda olma kararı aldılar. Fenerbahçemiz, bu kongrenin sonucu ne olursa olsun düşmanlığı ve karşıtlığı değil, kardeşliği ve birlikteliği büyütmek zorundadır. Yarın sandıktan benim ve ekibimin adı çıkarsa söz veriyorum, Fenerbahçe taraftarlarını, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bir değişime ihtiyaç olduğuna inanarak aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için yola çıktım." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe camiasının asla umudunu kaybetmediğini kaydeden Saran "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umutsuz olmadık. Tarihimiz yeniden ayağa kalktığımız örneklerle doludur. Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle yarın seçimi kazanırsam, günü geldiğinde bu bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kulüp için çok önemli ve kıymetli işler yaptığına dikkati çeken Saran, "Kulübe verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında önemli sponsorluklara imza attı. Ama Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden verdiği paraya indirgenemez." açıklamasında bulundu.

"Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun"

Fenerbahçe'nin 2018'de olduğu gibi yine değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Saran, değişimi engellemek isteyen olduğunu belirtti.

Şans oyunları bayisi olmasıyla ilgili de konuşan Saran, "Bu sürecin sağlıklı yürümesinde katkısı olan herkese, özellikle de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hassasiyeti için teşekkür ediyorum. 'Aday olamayacak, Fenerbahçe'ye kayyum atanacak, Fenerbahçe'ye yaptırım uygulanacak.' diye sizlerin kafasını karıştırmak için uğraştılar. Ama ben 'Bana güvenin, bir sıkıntı çıkmayacak, sizi yanıltıyorlar' dedim. Herkesin önünde bir kez daha cevap vermek istiyorum. Hem de böylece sizleri endişelendirmek için çırpınan bazı yöneticilere de bu mesafeden anlatmış olayım. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda benim olan şirketi kapatırım ve bunu Fenerbahçe için yaparken gözümü dahi kırpmam. Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Ben Fenerbahçemize zarar verecek bir şey yapmam. Bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil ama beni tanıyacaksınız, daha yeni başlıyoruz." diye konuştu.

Borçlardan korkmadıklarını, bu konuda algı yapıldığını vurgulayan Saran, şunları söyledi:

"Tablolar ne kadar kötü olursa olsun, bu camiada kimse borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğini değil, bu parayla nasıl bir gelecek kurulduğunu sorgular. Eğer para tek başına çözüm olsaydı, şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk. Ali Bey'in tüm seçim stratejisi büyük ölçüde paraya dayalı. Ama bu kulübün milyonlarını yöneten başkanın paradan çok daha büyük mirası olmalı; camiasını birleştirmek, emanet aldığı bu kutsal kulübü doğru yönetmek ve futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi şampiyonluktur. 2018'de değişimin sebebi 4 yıl şampiyon olunamamasıydı."

"7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye 'macera' derim"

Saran, tribünlerin coşkudan ve birliktelikten uzaklaştığını, bunun karşılığında taraftarın suçlandığını dile getirdi.

Mevcut yönetimin 7 senede 11 teknik adam değiştirdiğine dikkati çeken Saran, "100'ün üzerinde transfer yaptınız. '3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz' dediniz, her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. 2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da burada 20 bini aşkın kongre üyesinin ortak iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz. Çünkü size öneri sunan kimseyi dinlemediniz." dedi.

Başkan Ali Koç'a yönelik sözlerine devam eden Saran, "Fenerbahçe için yola çıkan insanlara 'Yeni bir macera.' diyorsunuz. 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye 'macera' derim. Bütün bunları düzelttik diyelim, o zaman rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz? Hayır, Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında bir kez daha tiyatro sahnelendi. Fenerbahçe'nin alın terine darbe vuruldu. Fenerbahçe'ye karşı yapılan operasyonlar haftalık bir gündem değil. Bu operasyonun seçime günler kala bir erteleme maçında yaşanması, kongreye müdahale diyerek nitelenemez. Olayın akabinde sayın başkanla görüşüp ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu söyledim. Fenerbahçe ne sahada ne de masada asla yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Bu kulüp artık bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de daha önce yapılan 'Fener ol' ve 'Mesut ol' kampanyalara dikkati çekerek sözlerini sürdüren Saran, şöyle konuştu:

"Taraftarlardan fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Projelerimiz hazır. Kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz. Gelirlerimizi artıracağız. Bugün istediğimiz şey net, kazanmak için birleşmek. Bu kulüp tüm camiaya aittir. Ben bu yürüyüşü bu büyük güçle yapmak istiyorum. Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil yok, bayram yok, durmak yok. Sonunda şampiyon olduğumuzda, o kupayı yeniden ayağa kaldırdığımız Kadıköy ruhunun, birlik ve beraberliğin sembolü olarak yaşayan tüm başkanlarımızla beraber kaldıracağız. O kupa yeniden Kadıköy'ün sembolü olmak zorunda. Kendimize o kadar güveniyoruz ki, eğer şampiyon olamazsak 2027'deki kongrede aday olmayacağım."

Göreve gelmeleri durumunda gece gündüz çalışacaklarının altını çizen Saran, "Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak yapacağımız bir seçim değil. En iyi hocalar geldi, en iyi oyuncular geldi ama şampiyonluk gelmediyse sorun başkadır. Benimle birlikte yürüyen, beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, bizlere iyi dilekleriyle destek olan tüm taraftarlara, tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Bilmenizi isterim ki, sandık yarın benim için değil, Ali Bey için değil, Fenerbahçemiz için kuruluyor. Kararınız ne olursa olsun sandığa gidin. Ne sabır ne süre, söz Fenerbahçe." diyerek sözlerini tamamladı.