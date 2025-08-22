Fenerbahçe, Edson Alvarez'i Kiralık Olarak Transfer Ediyor
Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için West Ham United ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Fenerbahçe, bu transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe : "Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor