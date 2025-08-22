Fenerbahçe, Edson Alvarez'i Kiralık Olarak Transfer Ediyor

Fenerbahçe : "Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor