Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yüksek divan kurulu üyeleri ve kulübün üyeleri katıldı. İsmail Kartal da toplantıda yer aldı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yüksek divan kurulu üyeleri ve sarı-lacivertli kulübün üyeleri katıldı. Öte yandan Fenerbahçe Futbol A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal da olağan yüksek divan kurulu toplantısında yer aldı.Divan kurulu toplantısına yoğun bir katılımın olduğu gözlendi.