Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynadıkları İstanbulspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kartal, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza verilen ancak TFF Tahkim Kurulu'nun cezasını 2 maça indirdiği Fred, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen, bu sebepten dolayı İstanbulspor maçında oynayamayan İrfan Can Kahveci ve Joshua King'e ilk 11'de şans verdi. Sarı-lacivertli ekipte İstanbulspor karşısında forma giyen Cengiz Ünder ve Dusan Tadic yedek soyundu. Maç öncesi ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Miguel Crespo ise Konyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı;

"Livakovic- Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, King, Dzeko."

TADIC LİGDE İLK DEFA YEDEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor karşısında Dusan Tadic'i ilk 11'de tercih etmedi. Tecrübeli teknik adam, Sırp oyuncu yerine hücum hattının solunda Joshua King'e forma verdi. Dusan Tadic, bu sezon ligde ilk defa bir karşılaşmaya kulübede başladı. Tecrübeli oyuncu, daha önce oynanan 18 karşılaşmanın tamamında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Bu sezon sadece 2 maçta sahaya ilk 11'de çıkmayan Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynanan iç sahadaki Nordsjaelland ve deplasmandaki Spartak Trnava karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Öte yandan Tadic'in yerine forma giyen Joshua King ise bu sezon ligde ilk defa bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Norveçli oyuncu, daha önce 8 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

MIGUEL CRESPO ISINMADA SAKATLIK YAŞADI

Sarı-lacivertli ekipte Konyaspor maçına ilk 11'de başlayacak olan Miguel Crespo, maç öncesi yapılan ısınmada sakatlık yaşadı. Portekizli oyuncu, ilk 11'inden çıkartılırken İsmail Yüksek mücadeleye ilk 11'de başladı.

LEONARDO BONUCCI TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Bugün saat 18.30 sıralarında İstanbul'a gelen Bonucci, kendisine ayrılan bölümde karşılaşmayı takip etti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatıp bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımında olan Alexander Dijku ve Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. Ayrıca Ryan Kent de teknik heyet tercihi nedeniyle maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Keleş, sarı kart cezalısı Francisco Calvo'nun yerine Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün'ün yerine Ahmet Oğuz'a, Nelson Oliveira'nın yerine ise Emrehan Gedikli'ye ilk 11'de şans verdi. Konyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu isimlerden oluştu;

"Deniz Ertaç, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan Gedikli."