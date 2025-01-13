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Fenerbahçe, Konyaspor Karşısında Altı Değişiklikle Saha Çıkıyor

Fenerbahçe, Konyaspor Karşısında Altı Değişiklikle Saha Çıkıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçından sonra Konyaspor maçında kadroda önemli değişiklikler yaptı. Kalede Dominik Livakovic, savunmada Alexander Djiku ve sağ kanatta Oğuz Aydın gibi isimler şans buldu. Takımda 5 futbolcu ise sakat ve cezalı durumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ine göre Konyaspor karşısına 6 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa müsabakası 11'inden 6 değişikliğe gitti. Kalede Ertuğrul Çetin'in yerine Dominik Livakovic yer alırken, savunmada Yusuf Akçiçek'in yerine Alexander Djiku, sağ kanatta Bright Osayi-Samuel'in yerine Oğuz Aydın forma buldu. Orta sahada Bartuğ Elmaz'ın yerine Fred, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Dusan Tadic; forvette ise Cenk Tosun'un yerine Edin Dzeko 11 başladı.

Livakovic ve Oğuz Aydın formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin 16. haftada Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, 2 maç aranın ardından kaleyi devraldı. Başarılı eldiven bu sezon ligde 16. maçına 11'de başladı. Aynı maçta sakatlık yaşayan Oğuz Aydın da bugün 11'de forma şansı buldu. İki isim de takımlarının oynadığı Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra, Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı, Samet Akaydin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ise yedek başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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