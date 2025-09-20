Fenerbahçe kongresinde kriz çıkaran kelime: Sen kimsin, o ifadeyi hemen geri al

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı olağanüstü kongrede seçim heyecanı yaşanıyor. Yarın yapılacak seçim öncesi kongre üyeleri stattakilere hitaben konuşma yapıyor.

"KULÜBE ÇÖKEN ZİHNİYETİ GÖNDERMEMİZ LAZIM"

Son derece gergin geçen genel kurulda söz alan kongre üyelerinden Necati Çağlan Erim, "Biz tekrardan başkan değiştirecek bir kudrete sahibiz. Ama bunu önce 7 yıldır başarısızlıkla kulübe çöken zihniyeti göndererek başlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"SEN KİMSİN, TERBİYESİZ"

Sadettin Saran'ı destekleyen Necati Çağlan Erim'in Ali Koç için kullandığı "kulübe çöken zihniyet" ifadesi sonrası devreye giren divan kurulu, "Çöken kelimesini hemen geri al" çağrısında bulundu. Erim'in Özür dilmemesi üzerine arka taraftan "Sen kimsin", "Terbiyesiz", "Hemen özür dile" sesler yükseldi.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞACAK

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.