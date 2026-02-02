Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golü Dk. 45+1'de Asensio ve Dk. 75'te Nene kaydetti.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara (Dk. 79 Churlinov), Linetty (Dk. 69 Nonge), Show, Keita (Dk. 85 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 69 Agyei), Rivas (Dk. 85 Muharrem Cinan), Petkovic
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Alvarez (Dk. 60 İsmail Yüksek), Guendouzi, Musaba (Dk. 61 Nene), Asensio (Dk. 88 Yiğit Efe Demir), Talisca (Dk. 72 Fred), En Nesyri (Dk. 60 Kerem Aktürkoğlu)
Gol: Dk. 45+1 Asensio, Dk. 75 Nene ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 13 Alvarez, Dk. 56 Mert Müldür, Dk. 89 Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe ), Dk. 26 Rivas, Dk. 45+5 Linetty (Kocaelispor)
56. dakikada sağ kanattan topu ileri taşıyan Can Keleş'in ceza sahası içine yerden ortasında Petkovic gelişine vurdu. Ederson meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
60. dakikada Ahmet Oğuz'un sol köşeden kullandığı korner atışında Show kafayı vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.
75. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Semedo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu yerden altıpas içine gönderdi. Nene'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.