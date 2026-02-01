Fenerbahçe, Kocaelispor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.