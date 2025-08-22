Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazır

FENERBAHÇE, yarın saat 21.30'da Kocaelispor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 3'üncü hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerimizde kampa girdi.