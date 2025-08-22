Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncuların fiziksel ve taktiksel çalışmaları ön plandaydı.

FENERBAHÇE, yarın saat 21.30'da Kocaelispor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 3'üncü hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerimizde kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

Komşu yeni banknotlar için düğmeye bastı! Bir taşla 2 kuş vuracaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.