Fenerbahçe'den Kocaeli deplasmanında taraftarına sarı bere

Güncelleme:
Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynadığı maçta deplasman taraftarlarına sarı bere hediye ederek soğuk hava koşullarında destek oldu. Bu uygulama, önceki Galatasaray derbisine benzer şekilde taraftarların üşümemesi ve görsel bütünlük sağlanması amacıyla gerçekleşti.

Hasan BOZBEY / KOCAELİ, -SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasman tribününde yer alan taraftarlarını bu kez sarı bereyle karşıladı. Sarı-lacivertli yönetim, soğuk hava koşullarını dikkate alarak Kocaeli deplasmanında tribünlere sarı bere dağıttı.

Daha önce Galatasaray derbisinde taraftarlarına yağmurluk hediye eden Fenerbahçe yönetimi, Kocaeli maçında da hem taraftarların üşümemesi hem de tribünlerde görsel bütünlük sağlanması amacıyla taraftara sarı bere dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
