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Kocaeli deplasmanında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 61. dakikasında sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti. 10 dakika sonra penaltıdan ev sahibi Berkan Kutlu ile gol bulurken, 76'da bu kez Maglica, serbest vuruştan topu filelere gönderdi. Son dakikalara yenik durumda giren Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırırken, 90+3. dakikada Mason Greenwood ile beraberliği yakaladı.

Milli maçlar için verilen ara sonrası Kocaeli deplasmanına çıkan Kanarya, puan kaybı yaşadı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 2-2'lik beraberlik sonrası puanını 20'ye yükseltirken lider Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte puan farkı 11'e çıktı.

6 sarı kart

Hakem Kadir Sağlam, bugün Fenerbahçe'den 6 isme sarı kart gösterdi. Levent Mercan, Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Mason Greenwood sarı kart görürken, Fenerbahçe bu sezon en fazla kart gördüğü maçlardan birini oynadı.

Deplasmanda 10 puan kaybı

Fenerbahçe, bu sezon ligde dış sahada 7. maçını oynadı. Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK'yı yenen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile berabere kaldı. Gençlerbirliği ve Galatasaray'a ise mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.

Milan Skriniar, 2. golünü attı

Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar, Kocaeli'de takımının ilk golünü kaydederken, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı. Skriniar, Beşiktaş ile oynanan derbide bu sezonki ilk golünü kaydetmişti. Deneyimli stoper bu sezon 12 maçta da 11'de başlarken hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Greenwood, 11. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Kocaeli filelerini havalandırarak bu sezonki 11. golüne ulaştı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Greenwood, topu ağlara gönderdi. 25 yaşındaki futbolcu ligde 7. golüne imza attı.

Greenwood'un Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında da toplam 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe, Kocaelispor'a yine kaybetmedi

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında puanı uzatma dakikalarında alırken, rakibine karşı oynadığı son 14 maçta mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler, tamamı lig maçı olan bu süreçte 9 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 27 Mart 1998'de evinde oynadığı maçta 2-1'lik skorla aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı