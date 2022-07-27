Fenerbahçe, Kim Min Jae ayrılığını duyurdu! Kasayı doldurup gitti - Haberler

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Fenerbahçe, Kim Min Jae ayrılığını duyurdu! Kasayı doldurup gitti

Sarı-lacivertliler, Kim Min Jae için Napoli kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferinden 18.050.000 euro bonservis geliri elde edecek.

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Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Kim Min Jae'nin transferi gerçekleşti. Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında,"Profesyonel futbolcumuz Kim Min-jae'nin Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" denildi.

KASAYI DOLDURUP GİTTİ

Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcu Kalidou Koulibaly'nin yerini Kim Min-Jae ile dolduran Napoli, Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle gelen oyuncuyu 18.050.000 euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine kattı.

SERBEST KALMA BEDELİ 45 MİLYON EURO

İtalyan basını, oyuncunun Napoli'de yıllık 2.5 milyon euro alacağını yazdı. İtalyan ekibiyle 3+2 yıllık sözleşme imzalayacak Güney Koreli oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 45 milyon euro olacağı aktarıldı. Fenerbahçe taraftarının gönlüne kısa sürede taht kurmayı başaran Kim Min-Jae, geçen sezon 40 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Kim Min Jae ayrılığını duyurdu! Kasayı doldurup gitti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Kim Min-Jae Fenerbahçe Spor Haberler

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