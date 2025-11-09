Fenerbahçe, Kayserispor'u Ağırladı: Tedesco İlk 11'de Değişikler Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Viktoria Plzen maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Viktoria Plzen müsabakasında ilk 11'de değerlendirdiği İsmail Yüksek'i cezası nedeniyle Kayserispor karşısında oynatamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Neysri'yi ise yedek soyundurdu.

Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine ise Levent Mercan, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi.

Kayserispor karşısında kalede Ederson'u oynatan İtalyan çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ile Fred Rodrigues görev alırken, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya güvendi.

Fenerbahçe'de, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Archie Brown, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ise forma bekledi.

Fred 9 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Fred Rodrigues, 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertli takıma geldiği dönemden beri performansıyla büyük beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, performansındaki düşüş nedeniyle uzun süredir kulübede yer almıştı.

İsmail Yüksek'in yokluğunda Tedesco'nun ilk 11'de görev verdiği Fred, son olarak ligde 21 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanan müsabakada 11'de forma giymişti.

Santrforda Talisca

Domenico Tedesco, Kayserispor mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.

Kadrosunda bu pozisyonda Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ı bulunduran Tedesco, ilk 11 tercihini ise Talisca'dan yana kullandı.

Henüz 90 dakika maç ritmini bulamayan Duran ile son haftalarda performansıyla eleştiri alan En-Nesyri ise yedek soyundu.

4 eksik

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek cezalı nedeniyle kadroda yer alamazken, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir ve Mert Hakan Yandaş da teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

10 Kasım unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla ısınma bölümüne "Emanetin Sözümüzdür" tişörtüyle çıktı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde tribünde dev Türk Bayrağı ile "En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır" yazılı pankart açıldı.

Fenerbahçe, lösemili çocukları konuk etti

Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor müsabakasında lösemili çocukları ağırladı.

Karşılaşma öncesinde "Umut varsa iyileşme de vardır" yazılı pankart açıldı.

Galatasaray'ın mağlubiyeti, tribünlere yansıdı

Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın puan kaybının ardından büyük mutluluk yaşadı.

Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.

Ekranların bulunduğu alanlardan sokaklara taşan kalabalıklar oluşturan Fenerbahçeliler, Kocaelispor'un galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarların mutluluğu, stat içinde de sürdü.