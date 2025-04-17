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Fenerbahçe-Kayserispor Maçını Oğuzhan Çakır Yönetecek

Fenerbahçe-Kayserispor Maçını Oğuzhan Çakır Yönetecek
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Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcı hakemler Furkan Ürün ve Süleyman Özay, dördüncü hakem ise Alper Akarsu olarak görev alacak.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 32. haftasında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Oğuzhan Çakır'a bu maçta Furkan Ürün ve Süleyman Özay yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Alper Akarsu görevlendirildi. Bu sezon 18 Süper Lig maçında düdük çalan Balıkesir Bölgesi Süper Lig hakemi, bu sezon Kayserispor'un ilk maçını yönetecekken, Fenerbahçe'nin isi üçüncü maçını yönetecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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