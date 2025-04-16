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Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda core çalışması, ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı salonda yapılan core çalışması ile başladı. Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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