Fenerbahçe - Kayserispor Maçı 3-3 Beraberlikle Sonuçlandı

7'nci dakikada Kayserispor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Gökhan Sazdağı, pasını savunma arkasına koşu yapan Ramazan Civelek'e gönderdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Ramazan'ın sağ çaprazdan Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin 36'nci dakikasında Maximin'in sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği top kaleci Bilal'den sekerek Talisca'da kaldı. Talisca'nın vuruşu beraberlik golünü getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

49'uncu dakikada sağ taraftan gelen Gökhan Sazdağı'nın ortasında Nazon'un vuruşu takımını öne geçiren golün gelmesi ile sonuçlandı: 2-1.

64'üncü dakikada Maximin attığı golle durumu berabere getirdi. Kostic'in ortasında kaleci Bilal topu yumrukladı. Dönen topu kontrol altına alan Maximin topu ağlara gönderdi: 2-2.

76'ncı dakikada ceza sahasının içerisinde Skriniar'ın dokunduğu top Gökhan Sazdağı'nın eline çarptı. Oyunu devam ettiren Oğuzhan Çakır VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Penaltı noktasında Talisca'nın vurduğu top 79'uncu dakikada ağlarla buluştu: 3-2.

90+3'te Gökhan Sazdağı'nın ortasında Talha Sarıaslan golünü atarak skoru eşitledi: 3-3.

Fenerbahçe evinde konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

CARLOS 2,5 AY SONRA TEKRAR SAHADA

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, 5 Şubat tarihinde oynanan Türkiye Kupası'nda ki Erzurumspor FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Uzun süre tedavi altında kalan savunma oyuncusu 2,5 aylık sürenin ardından formasına kavuştu. 32 yaşındaki oyuncu Kayserispor karşısında ilk 11'de yerini aldı.

FENERBAHÇE KADROSUNDA 4 EKSİK

Fenerbahçe kadrosunda 4 büyük eksik bulunuyor. Ligin 32'nci haftasında Kayserispor ile oynanan mücadelede Amrabat hafif sakatlık sebebi ile kadroda olmazken Djiku ise teknik heyet kararı ile karşılaşmada forma giyemedi. Fenerbahçe resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre Mert Hakan yaşadığı gribal enfeksiyon sebebi ile bu maçta süre alamadı. Oosterwolde sakatlıktan dönüp takımla çalışmaya başladı. Maç eksiği sebebi ile kadroda yer alamadı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Fenerbahçe kadrosu anonsu çocuklar tarafından yapıldı. Seremonide Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk Bayrağı açıldı.

WERNER LORANT ANILDI

76 yaşındaki Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Werner Lorant İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.