Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçta Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi'nin attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sol taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Porozo yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, sol çaprazdan direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-1

65. dakikada sol taraftan Tadic'in ceza sahası içinde arka direğe çevirdiği topa Szymanski'nin dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

80. dakikada Tadic'in savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Batshuayi'nin kaleciyi de geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta top dışarıya gitti.

90+1. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruş sonrası top dışarıya çıktı, hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Ardından VAR uyarısıyla yapılan incelemede Emre Gedik'in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Ali Emre kurtardı. Dönen topa tekrar vuran Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic (Szymanski dk. 60), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Serdar Dursun dk. 60), Mert Hakan Yandaş (Zajc dk. 90+1), Tadic, Dzeko (Batshuayi dk. 77)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Bonucci, Becao, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Emre Gedik dk. 78), Sadiku (Gökhan Gül dk. 78), Fall (Rochinha dk. 85), Hajradinovic (Zai dk. 86), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa (Oğulcan Çağlayan dk. 90+1)

Yedekler: Gianniotis, Melih Akyüz, Sadık Çiftpınar, Sarp Yavrucu, Selim Dilli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Mert Hakan Yandaş (dk. 64), Batshuayi (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Porozo (dk. 58) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Djiku (Fenerbahçe), Ben Ouanes, Fall, Zai (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Berat gecesi mesajları 2024: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, WhatsApp hayırlı kandiller mesajları Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title