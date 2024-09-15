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Fenerbahçe Kasımpaşa Karşısında Değişikliklerle Saha Kadrosunu Belirledi

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile yaptığı maçta kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Ayrıca, birçok oyuncunun sakatlığı ve teknik tercih nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi. Kiralık transfer Sofyan Amrabat ise ilk kez kadroya dahil oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken, son oynanan Alanyaspor müsabakası 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligin 4. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçın 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 2 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku ve Edin Dzeko yerine Rodrigo Becao Youssef En-Nesyri başladı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel'in tedavileri sürüyor. Bu isimlerin yanı sıra Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Serdar Aziz ve yeni transfer Filip Kostic ise teknik heyet tercihi ile kadroda yer almadı.

Amrabat ilk kez kadroda

Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ilk kez kadroda yer aldı. Amrabat müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

İlk gündüz maçı

Sezonun ilk hafta müsabakalarını yaz saati uygulaması nedeniyle 21.45'te oynayan Fenerbahçe, ilk kez gündüz maçına çıktı. Milli ara sonrası yaz saati uygulaması da sona ererken, Kasımpaşa'daki mücadele saat 17.00'de başladı. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldu.

Fatih Saraç'tan, Ali Koç'a çiçek

Karşılaşmayı izlemek için protokol tribününe gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç tarafından çiçek takdim edildi. İki başkan müsabakayı da birlikte izledi. Fenerbahçe yönetiminden birçok isim de protokol tribününde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Sofyan Amrabat Fenerbahçe Kasımpaşa Güncel Futbol Spor

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