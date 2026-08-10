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Fenerbahçe Graz'da: Taraftarlar coşkuyla karşıladı

Fenerbahçe Graz'da: Taraftarlar coşkuyla karşıladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, Graz'a geldi. Sarı-lacivertli kafile havalimanında taraftarların çiçekli ve tezahüratlı karşılamasıyla karşılaştı; teknik direktör İsmail Kartal taraftarlarla sohbet etti. Kafile daha sonra otele geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe Futbol Takımı, bu şehre geldi.

İstanbul'dan kalkan uçakla Graz'a gelen sarı-lacivertli kafileyi burada bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Teknik direktör İsmail Kartal, tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlarla bir süre sohbet etti.

Kafilede yöneticilerden Fatih Öztürk, Mehmet Aydın, Mahmut Uslu, Önder Fırat, İsmail Balcı, Yasemin Babayiğit ve Savaş Adalet yer aldı.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüslerle konaklayacakları otele hareket etti.

Kaynak: AA
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