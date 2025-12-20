Haberler

Fenerbahçe'de Ederson ve Duran'a 'noel' izni

Güncelleme:
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 23 Aralık'ta Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi kadro durumunu açıkladı. Cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle takımda bazı eksiklikler yaşanacak.

-Fred cezası nedeniyle, Edson Avarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek

İSTANBUL, - FENERBAHÇE, Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında 23 Aralık'ta Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi kadro durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Ederson ve Jhon Duran'ın, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle daha önce kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda maç kadrosunda yer almayacakları belirtildi. Söz konusu durumun, sezon başından bu yana devam eden yoğun maç programı kapsamında sporcuların insani hassasiyetlerine saygı çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca Fred'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği, Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun ise sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında 23 Aralık tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Takımımızda yer alan futbolcularımızdan Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaklardır. Söz konusu durum, sezon başından bu yana devam eden yoğun müsabaka programı kapsamında sporcularımızın insani hassasiyetlerine saygı gösterilmesi anlayışıyla değerlendirilmiştir. Diğer futbolcularımızdan Fred cezası nedeniyle; Edson Álvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecektir. Kulübümüz; sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir. Futbol A Takımımız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
