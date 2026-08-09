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Fenerbahçe Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne penaltılarda veda etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne penaltılarda veda etti
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu 5'inci Grup finalinde Belçika temsilcisi OH Leuven'e penaltı atışlarında 4-2 kaybederek turnuvadan elendi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Fenerbahçe'nin golünü Konya Plummer attı. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu 5'inci Grup finalinde Belçika temsilcisi OH Leuven'e penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Belçika'nın Leuven kentindeki Den Dreef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdi. Fenerbahçe arsaVev'in golünü 8'inci dakikada Konya Plummer kaydederken, OH Leuven 56'ncı dakikada Conijnenberg ile beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Fenerbahçe'de Suliat Abideen ve Yağmur Uraz penaltı atışlarını gole çevirirken, Ece Türkoğlu ve Busem Şeker atışlardan yararlanamadı. Geçtiğimiz sezon Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe arsaVev, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Avrupa arenasında yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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