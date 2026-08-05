Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Metalist 1925 Kharkiv'i 2-1 Mağlup Etti

FENERBAHÇE Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda geriye düştüğü maçta Metalist 1925 Kharkiv'i 2-1 mağlup etti.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe arsaVev, Metalist 1925 Kharkiv ile karşı karşıya geldi. Belçika'nın Leuven kentindeki Den Dreef Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanan yarı final mücadelesinde Metalist, 15'inci dakikada Hiryn'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe bu gole 42'nci dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle cevap verdi ilk yarı bu skorla sona erdi. Sarı-lacivertliler, 67'nci dakikada Maria Alves'in golüyle öne geçti ve maç bu skorla sona erdi. Grubun diğer yarı final karşılaşmasında ise bu akşam ev sahibi OH Leuven ile ZFK TSC Backa Topola karşı karşıya gelecek. Bu maçın kazananı Fenerbahçe arsaVev'in finaldeki rakibi olacak.

Grup finali 8 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, final karşılaşmasını kazanması halinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'na yükselmeye hak kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı