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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

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Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. kez üst üste şampiyon oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törende şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, müsabakanın bitişiyle büyük sevinç yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen törende, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, ÇBK Mersin'in oyuncularına madalyalarını verdi.

Sonrasında sarı-lacivertli oyuncular alkışlarla tören alanına geldi.

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli Natasha Howard, ödülünü Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe'nin elinden aldı.

Fenerbahçeli basketbolculara madalyalar verildikten sonra kaptan Alperi Onar, TBF Başkan Vekili Ömer Onan'ın takdim ettiği kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırdı.

Süper Lig'de 18. şampiyonluğunu kutlayan İstanbul ekibinin oyuncuları, törenin ardından mutluluklarını tribündeki taraftarlarla paylaştı.

Kaynak: AA / Spor

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