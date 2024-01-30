Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de çeyrek finale yükseldi

Euroleague A Grubu 14. ve son hafta maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm'i konuk eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, müsabakadan 95-71 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 14. maçında 12. galibiyetini elde etti ve normal sezonu zirvede tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Blaz Zupancic (Slovenya), Mihkel Manniste (Estonya)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 9, Emma Meesseman 25, Yvonne Anderson 9, Kayla McBride 20, Napheesa Collier 16, Nikolina Milic 10, Kitija Laksa 4, Sevgi Uzun 2, Marija Lekovic

Başantrenör: Valerie Garnier

DVTK HUN-Therm: Kaila Charles 16, Nina Aho 7, Reka Lelik 19, Monika Grigalauskyte 2, Milica Jovanovic 11, Tyra Aho, Veronika Kanyasi 6, Ana Tadic 10, Zsofia Tenyer, Anna Veg-Dudas

Başantrenör: Peter Volgyi

1. Periyot: 35-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 55-27 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-41 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL