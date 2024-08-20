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Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti

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Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ardından bir isimle daha yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer alamayan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti. Tecrübeli forvetin İtalya Serie B ekibi Salernitana'ya transferi başkan Danilo Iervolino'nun istifa etmesi sebebiyle iptal olmuştu.

Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve İtalya Seri B takımlarından Salernitana'ya transferi iptal olan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi feshedilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti

TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Joao Pedro için İtalya Serie B ekibi Salernitana ile anlaşma sağlanmıştı. Pedro'nun da görüşmelere başladığı İtalyan ekibinde başkan Danilo Iervolino'nun istifa etmesinin ardından tüm transfer görüşmeleri iptal edilmiş, Brezilyalı futbolcunun transferi de gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den 4.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti. Sarı lacivertli takımın formasını 28 kez terleten Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Sebahattin Yakar:

kovulma sırası moringoda

0
2
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Sebahattin Yakar:

slra moringoda.

0
2
yanıtYanıtla
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