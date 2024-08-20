Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve İtalya Seri B takımlarından Salernitana'ya transferi iptal olan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi feshedilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Joao Pedro için İtalya Serie B ekibi Salernitana ile anlaşma sağlanmıştı. Pedro'nun da görüşmelere başladığı İtalyan ekibinde başkan Danilo Iervolino'nun istifa etmesinin ardından tüm transfer görüşmeleri iptal edilmiş, Brezilyalı futbolcunun transferi de gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den 4.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti. Sarı lacivertli takımın formasını 28 kez terleten Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.