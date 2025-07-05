Fenerbahçe istiyordu! Kyle Walker 2 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe istiyordu! Kyle Walker 2 yıllık imzayı attı
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Premier Lig ekibi Burnley, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kyle Walker ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Kyle Walker'ın yeni adresi resmen belli oldu.

2 YILLIK İMZAYI ATTI

Premier Lig ekibi Burnley, İngiliz sağ bek Kyle Walker'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi, 35 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Walker'ın yıllık 6 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

Fenerbahçe istiyordu! Kyle Walker 2 yıllık imzayı attı

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

İmza töreninin ardından açıklama yapan Walker, 'Burnley yetkilileri ile konuştuğumda ve gelecek sezonla ilgili planlarını duyduğumda, bu benim için kaçırılmayacak bir fırsattı.' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun yarısını Manchester City'de yarısını Milan'da geçiren 35 yaşındaki futbolcu 34 maça çıkarken gol ve asist katkısında bulunamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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