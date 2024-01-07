Fenerbahçe İstanbulspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Cengiz Ünder'in 4 gol attığı maçta Fenerbahçe galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza yayı üzerine doğru topla birlikte hareketlenen Szymanski'nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-5
62. dakikada sol tarafta Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan İsmail Yüksek, Szymanski'yle yaptığı verkaç sonrası penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.
63. dakikada orta yuvarlaktan topla birlikte hareketlenen Szymanski, ceza sahasına girip sol çaprazda kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan direkt penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Loshaj'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
82. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta araya giren Batshuayi, penaltı noktası üzerinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Deli dk. 60), Ali Yaşar (Coly dk. 52), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao (Emir Gültekin dk. 60), Jackson (Sambissa dk. 76), Ethemi (Mamadou dk. 76)
Yedekler: Mücahit Serbest, Vefa Temel, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Traore
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Bartuğ Elmaz dk. 88), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Emre Mor dk. 68), Szymanski, Tadic (King dk. 74), Dzeko (Batshuayi dk. 68)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Kent, Umut Nayir, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 32) (İstanbulspor), Cengiz Ünder (dk. 6, 34, 44 ve 46), Dzeko (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Alp Arda, Coly (İstanbulspor), Bertuğ Elmaz (Fenerbahçe) - İSTANBUL