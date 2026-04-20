Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe İstanbul Jet, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 96-44'lük skorla mağlup etti. İlk yarıda üstün bir performans sergileyen konuk ekip, maç boyunca kontrolü elinde tutarak net bir galibiyet elde etti.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 51-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 96-44 kazandı.
Karşılaşmayı, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile vatandaşlar izledi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu