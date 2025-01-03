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Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in gidişiyle 230 kat kar edecek

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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın arkasında kalan ve yedek kulübesine hapsolan İsmail Yüsek'e Avrupa'dan 4 talip çıktı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. 25 yaşındaki orta saha, transfer olması halinde takımını 230 kat kar ettirecek. Kanarya, İsmail'in bonservisini 2021 yazında 65 bin euro karşılığında Gölcükspor'dan almıştı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın transfer edilmesinin ardından yedek kulübesinden çıkamayan milli futbolcu İsmail Yüksek, Avrupa ekiplerinin radarında. İsmail, sarı-lacivertlilerden ayrılması halinde kulübüne büyük bir de kar elde ettirecek.

AVRUPA'DAN 4 TAKIM İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre; İsmail Yüksek ile İspanya'dan Atletico Madrid, Fransa'dan Marsilya ve Rennes ile milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica ilgileniyor.

FENERBAHÇE, 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde İsmail Yüksek'in kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğinin altı çizilirken, Fenerbahçe'nin milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedeline de değinildi. Buna göre Fenerbahçe, İsmail Yüksek'ten en az 15 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE 230 KAT KAR ETTİRECEK

Bu rakam, sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu transfer ettiği bedelin tam 230 katı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020-21 sezonu başında Gölcükspor'dan sadece 65 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Sofyan Amrabat'ın gölgesinde kalan İsmail Yüksek, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 14 ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkıp 1197 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist katkısı veremeyen İsmail'in sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in gidişiyle 230 kat kar edecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıcenk pamukcu:

15 milyona hemen kaparlat.şuan yeryüzündeki en iyi ilk 20 orta sahadan birisi

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Haber YorumlarıSeko:

Tüh çok büyük kayıp olur fener için....

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