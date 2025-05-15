Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi

Süper Lig devi Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ederken geleceği belirsizliğini koruyan İsmail Yüksek'te de mutlu sona geldi. Sarı-lacivertliler, iç transferde milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile sözleşme uzattı.

3 YIL DAHA DEVAM

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kanarya, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile yeni kontrat yaparak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertliler ayrıca milli yıldızın ücretinde de iyileştirmeye gitti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.