Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Fenerbahçe, geleceği belirsizliğini koruyan İsmail Yüksek'te mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini 2028 yılına uzattı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ederken geleceği belirsizliğini koruyan İsmail Yüksek'te de mutlu sona geldi. Sarı-lacivertliler, iç transferde milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile sözleşme uzattı.
3 YIL DAHA DEVAM
TRT Spor'da yer alan habere göre; Kanarya, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile yeni kontrat yaparak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertliler ayrıca milli yıldızın ücretinde de iyileştirmeye gitti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.