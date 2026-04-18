Fenerbahçe, Rizespor ile 2-2 Berabere Kaldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Talisca ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Rizespor'un gollerini Ali Sowe ve Madibo Sagnan kaydetti. Rizespor maçı 10 kişi tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Chobani Satdyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Saat 20.00'de başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çaldığı karşılaşmada Fenerbahçe sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 80. dakikada penaltıdan Talisca ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Konuk takım Rizespor'un gollerini ise 47. dakikada Ali Sowe ve 90artı 8. dakikada Madibo Sagnan kaydetti. 72. dakikada Samet Akaydın'ın kırmızı kart görmesiye Rizespor maçı 10 kişi tamamladı.