Haberler

Fenerbahçe ile Kocaelispor 42. randevuda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ve Kocaelispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmalardaki üstünlüğü dikkat çekerken, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta 3-1 galip gelmişti.

Fenerbahçe ile Kocaelispor, yarnı Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takımın 41 karşılaşmasında, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 21 kez mağlup ederken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi, 7 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırırken Kocaelispor, 33 gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kocaeli'de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe, rakibiyle ligde Kocaeli'de 20 maçta karşılaştı.

İki takımın Kocaeli'deki puan mücadelelerinde Fenerbahçe, 8 galibiyet aldı. Ev sahibi takım 7 kez kazanırken 5 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu.

İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, 2000-01'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken 1995-96 ve 1992-93 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi.

Sarı-lacivertliler, 1994-95 ve 1981-82 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti.

İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-82 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?