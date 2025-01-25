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Fenerbahçe ile Göztepe 58. Randevuda Karşılaşıyor

Fenerbahçe ile Göztepe 58. Randevuda Karşılaşıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ederek, bu sezonki 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 57 karşılaşmada Fenerbahçe 26 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk edeceği Göztepe ile ligde 58. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 45 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Üst üste evinde oynadığı son 2 maçından galibiyetle ayrılan İzmir ekibi ise dış sahada tek galibiyetini ligin 13. haftasında Beşiktaş'a karşı 4-2'lik skorla aldı.

58. randevu

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 57 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kanarya, 26 kez sahadan galip ayrılırken, Göztepe ise 9 kez rakibini mağlup etti. İki ekip arasında oynanan 22 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 87 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçıyla birlikte 7 hafta sonra kalesini gole kapattı. Oynanan 19 mücadelenin 16'sında kaleyi Dominik Livakovic korurken, 3 maçta İrfan Can Eğribayat oynadı. Livakovic'in sakatlık yaşadığı Başakşehir mücadelesinin 2. yarısında Ertuğrul Çetin forma giydi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte kalesinde 18 gol gördü ve ligin en az yiyen takımı konumunda yer alıyor. Kanarya, ligde 8 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.

Fenerbahçe'de eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic'in tedavileri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde omuz çıkığı teşhisi konulan Mert Müldür de kadroda olmayacak. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan İsmail Yüksek, Göztepe maçı kadrosuna alınması bekleniyor.

Szymanski kart sınırında

Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Polonyalı futbolcu yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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