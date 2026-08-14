Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 97. Randevu

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 97. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 96 maçta sarı-lacivertliler 49, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 175 gole, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibini iki maçta da 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

Fenerbahçe, son 41 maçta sadece 4 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi karşısında 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 41 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 29'unu kazandı, 8'inde berabere kaldı.

Ankara'daki maçlar

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Ankara'da şu ana dek 48 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe deplasmanda rakibini 17 kez mağlup ederken, ev sahibi ekip 12 kez mutlu sona ulaştı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 57 golüne, Fenerbahçe 62 golle yanıt verdi.

3. kez açılış maçında karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 3. kez ligin ilk haftasında karşı karşıya gelecek.

İki ekip, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında İstanbul'da karşılaşırken müsabaka, 0-0 sonuçlanmıştı. 2005-2006 sezonunun ilk haftasında bu kez Ankara'da rakip olan iki ekip, bu maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA