Fenerbahçe ile de anılıyordu! Sörloth sürprizini duyurdular

La Liga ekibi Atletico Madrid'den istediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılmak isteyen Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

NEWCASTLE SORLOTH'U İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; İngiltere Premier League ekibi Newcastle United, 20 yaşındaki Sörloth'u kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin 2028 yılına kadar sözleşmesi olduğu Atletico Madrid'e ciddi bir teklif sunacağı belirtildi.

FENERBAHÇE İLE DE İSMİ GEÇİYOR

İsmi son dönemlerde Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılan Sörloth'un İngiltere'de forma giymeye sıcak baktığı, uygun şartların oluşması halinde transferinin sonuçlanmasını istediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 8 maça çıkan Sörloth, 2 gollük katkı sağladı. Deneyimli santrfor, bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giymişti.