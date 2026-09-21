Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak

Erkekler basketbolda Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıkacak.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın saat 20.00'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak. Müsabaka statü gereği; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile lig ikincisi olan Beşiktaş arasında oynanacak.

İlk olarak 1985 yılında oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı A. Efes 14 kez müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Kupada 20. kez mücadele edecek Fenerbahçe ise 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, son şampiyonluğunu geçtiğimiz yıl yine Beşiktaş karşısında elde etti. Siyah-beyazlıların ise bu organizasyonda 1 şampiyonluğu, 2 ikinciliği bulunuyor.

Geçen sezon 8 maçta karşılaştılar

İki ekip geçtiğimiz sezon 4'ü final serisi olmak üzere 6 kez Basketbol Süper Ligi'nde, 1 kez Türkiye Kupası finalinde, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele etti. Oynanan 8 karşılaşmada Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, Beşiktaş 2 maçta gülen taraf oldu.

Jasikevicius, Alimpijevic'e karşı 5 finali de kazandı

Aralık 2023'te Fenerbahçe'nin başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlilerle 1'i EuroLeague olmak üzere, 3'er kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise son iki sezonda takımıyla lig ve kupada final oynama başarısı gösterirken bu maçlarda Fenerbahçe'ye kaybetti. Jasikevicius ile Alimpijevic, 2023-2024 sezonu Türkiye Kupası yarı finali ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelirken, iki seride de tur atlayan Jasikevicius oldu. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında hem lig hem kupa finalinde sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar karşılaşırken, bu süreçteki 4 kupayı da Fenerbahçe müzesine götürdü. 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kupayı kazanan 85-83'lük skorla Jasikevicius'un öğrencileri oldu.

Hakem üçlüsü açıklandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 39. Cumhurbaşkanlığı Basketbol Kupası'nın hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Müsabakayı Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil yönetecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı