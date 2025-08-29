Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hamlesiyle gündem oldu. Milli futbolcu, Instagram hesabında yer alan Galatasaray'a dair tüm paylaşımlarını kaldırdı.

KEREM GALATASARAY'I, GALATASARAY'DA KEREM'İ SİLDİ

Bu dikkat çeken gelişmenin ardından sarı-kırmızılı kulüp de karşı hamle yaptı ve Kerem Aktürkoğlu'nu resmi hesabından takipten çıkardı.

Galatasaray altyapısından yetişerek kısa sürede takımın en önemli yıldızlarından biri haline gelen Kerem'in, sosyal medya üzerinden yaptığı bu hareket taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki günlerde resmen Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.