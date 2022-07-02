Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan'ı mağlup etti Fenerbahçe, hazırlık maçında Sırbistan ekini Partizan'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, hazırlık maçında Sırbistan ekini Partizan'ı 1-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan ile karşılaştı. Merkur Arena'da TSİ 19.30'da başlayan maçta hakem Ciochirca Petru düdük çaldı. Pertu'nun yardımcılıklarını Steinacher Robert ile Kudic Edin üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Partizan mücadelesine şu 11'le çıktı: "Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Henrique, Bruma, Rossi, Valencia." Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise mücadeleye şu 11'i sahaya sürdü: "Stevanovic, Urosevic, Markovic, Filipovic, Sehovic, Fejsa, Andrade, Holender, Natcho, Menig, Gomes." Fenerbahçe gol perdesini erken açtı. 2'nci dakikada kaleci Stevanovic'in hatasını iyi değerlendiren Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. SARI-LACİVERTLİLERDE 3 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları AL Shamal maçının kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Jesus, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yerine Diego Rossi'ye, İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek'e, Mbwana Samatta'nın yerine ise Enner Valencia'ya görev verdi. İSMAİL YÜKSEK 11'DE BAŞLADI Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Partizan ile oynanan hazırlık maçına 11'de başladı. İstanbul'da; Kuzey Makedonya ekibi Shkupi, Arnavutluk ekibi Tirana ve Katar ekibi AL Shamal ie oynanan maçlarda oyuna sonradan dahil olan İsmail Yüksek, Partizan karşılaşmasında 11'de yer aldı. Jesus, AL Shamal maçından sonra Partizan maçında da en çok diyalog kurduğu ismin İsmail Yüksek olması dikkat çekti. Jesus, gerek uyarı, gerekse övgü anlamında İsmail Yüksek'le iletişimi kesmedi. Öte yandan İsmail Yüksek, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak görev almıştı. MERT HAKAN MÜCADELEDE YER ALAMADI Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Partizan karşılaşmasında görev alamadı. Adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. EMRE MOR İLK KEZ Fenerbahçe'de yeni transfer Emre Mor, Partizan maçında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu ve bugün 3 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Mor, Fenerbahçe forması ile sahada yer aldı. Emre Mor, Partizan ile oynanan mücadelenin 64'üncü dakikasında Lincoln Henrique'nin yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan karşılaşmayı takip eden taraftarlar, Emre Mor lehine tezahüratlarda bulundu. İKİNCİ YARI 8 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 64'üncü dakika Bruma'nın yerine İrfan Can Kahveci'ye, Valencia'nın yerine Serdar Dursun'a, Lincoln Henrique'nin Emre Mor'a, Zajc'ın yerine Pelkas'a, Altay Bayındır'ın yerine ise Ertuğrul Çetin'e görev verdi. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Rossi'nin yerine Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Novak oyuna dahil oldu. 90'ıncı dakikada ise Osayi-Samuel'in yerine Burak Kapacak forma buldu. Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Szalai ve Kim Min-Jae'ye 90 dakika görev verdi. TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ Fenerbahçe'nin Partizan ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Öte yandan Fenerbahçe'nin Partizan ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı. - Avusturya Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor İsmail Yüksek Jorge Jesus Fenerbahçe Emre Mor Spor Haberler

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