Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak
Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile İstanbul'daki özel maçta karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de gerçekleştirecek Fenerbahçe, kampın ardından İstanbul'da İtalyan ekibi Lazio ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
MAÇ KADIKÖY'DE OYNANACAK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertli takım, 14 Temmuz'da Portekiz'de kampa girecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
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