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Admira Wacker: 5-0

Admira Wacker: 5-0
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti. Goller Cengiz Ünder, Skriniar, Fred, Glitia (k.k.) ve Becao'dan geldi.

YENİ sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da TSİ 20.30'da başlayan mücadelede Avusturyalı hakem Julian Weinberger düdük çaldı. Julian Weinberger'in yardımcılıklarını ise Sebastian Gruber ve Fatih Tekeli üstlendi.

Fenerbahçe mücadeleye "Tarık Çetin, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Fred, Musaba, Çağrı Balta" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Admira Wacker ise "Steinbauer, Savic, Feiner, Tscheppe, Turgay, Steiner, Weberbauer, Holzhacker, Lorint, Ajanovic, Forst" 11'iyle başladı.

Maça topu kontrol ederek başlayan Fenerbahçe, 9'uncu dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. 42'nci dakikada sarı-lacivertli ekip, Skriniar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 60'ıncı dakikada Fred, skoru 3-0 yaptı. 70'inci dakikada Glitia'nın kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe, 4 farklı öne geçti. 74'üncü dakikada sahneye çıkan Becao, maçın skorunu belirledi: 5-0.

Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Sidiki Cherif, Diego Carlos ile Archie Brown'ın yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Anderson Talisca, tedbir amaçlı maç kadrosunda yer almadı. Milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz Aydın, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı süren Dorgeles Nene de maç kadrosuna yazılmayan isimlerden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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